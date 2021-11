Alex Belli costretto al dietrofront su Soleil dopo le lacrime della moglie: le sue parole

Alex Belli trascorre un weekend sui carboni ardenti dopo la puntata di venerdì sera. L’attore è completamente in tilt. Il confronto con la moglie al GF Vip tra le lacrime lo porta a un passo dall’abbandonare il reality. E’ la donna contro la quale Delia Duran ha puntato il dito, Soleil Sorgè, a fermarlo. La 33enne nella Casa in diretta tv ha prima incontrato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne 27enne e l’ha accusata: “Ti devi vergognare, sei una gatta morta!”. Alex è confuso, alla fine è quasi costretto a un dietrofront su Soleil. Il pianto della sua donna lo ha sconvolto.

Delia mette in riga Soleil, poi al marito sottolinea tutta la sua delusione. “Nonostante tutto quello che sta succedendo lo sai che mi manchi, non ho mai messo in dubbio il nostro amore però Alex ogni parola ha un peso, ogni gesto ha una conseguenza e purtroppo tu mi hai mancato di rispetto. Ricordati che mi hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia, e allora cosa stai facendo? Cosa sta succedendo? So il comportamento che hai con alcuni amici però qui, alcuni atteggiamenti che hai si possono fraintendere. Io spero che tu chiedi scusa a me e alla tua famiglia. Poi sei un’altra persona quando bevi, tu sei astemio”, gli dice.

Alex replica e si difende. Le sottolinea che niente è come appare, che con la Sorgè c’è solo una bella amicizia. E aggiunge: “Se tu mi dici così, io non riesco a continuare questo percorso ed esco fuori con te!”.

La Duran lo ferma, lo invita a continuare il suo percorso, ma di pensare a quel che fa. Alex Belli ritorna in Casa ma è confuso. Anche Soleil è senza parole. Nella notte, completamente nel pallone, l’attore va verso la porta rossa e la apre. La 27enne lo blocca, gli dice di fermarsi: pena la squalifica dal gioco.

I tormenti di Alex però non finiscono. Al GF Vip tutto è amplificato. Alla fine decide di andare avanti e lo dice a Soleil: “La vita è una continua scelta. Se devo rinunciare a vivermi una parte spensierata qua dentro con te che fa star male la donna che amo, è giusto che io ci rinuncio”.“Nella vita certe cose vanno al di sopra di qualsiasi cosa personale”, replica la bionda. Lui però è molto dispiaciuto: “Dall’altro canto vedo una privazione di una spontaneità che non mi appartiene proprio”. Ma farà così.

A Sophie Codegoni sui baci che si è scambiato con Soleil Alex dice: “Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro”.

Il 38enne fa una repentina marcia indietro. Ragazzi ma se io avessi reazioni fisiche alla sua presenza me ne andrei via da quella camera. Sarei un masochista a rimanere accanto a lei - prosegue - Le telecamere riprenderebbero le mie reazioni e invece non ci sono. Tutti questi giochi nascono proprio perché non sono attratto. Mi sveglio e ridiamo insieme, nel pomeriggio la cerco ed è vero che siamo inseparabili, ma questo non significa che ci sia altro oltre l’amicizia”. La moglie gli ha detto che quel che accade al GF Vip all’esterno non piace e lui prende le sue contromisure…

