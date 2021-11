Alex Belli ha dubbi sulla sua carriera: 'Sono un attore di me**a che interpreta soap fatte male’

Alex Belli ha dei dubbi sulla sua carriera. Nella Casa del GF Vip, mentre parla a letto con Soleil Sorgé, la sua ‘amica speciale’, sottolinea: “Ma alla fine chi caz*o sono? Sono un attore di mer*a che interpreta soap fatte male…”. Il 38enne è ancora scosso, anche Adriana Volpe, opinionista al reality, l’ha rimproverato di recitare un copione scritto male insieme a Delia Duran. Ora mette sotto accusa se stesso e si pone mille domande.

Alex tira le somme sui recenti eventi che hanno messo in crisi sia il rapporto con Soleil che quello con Delia. L’affetto per la bionda 27enne rimane: lui vuole andare avanti. I due hanno persino litigato dopo la diretta di lunedì sera, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha accusato Alex di fingere. Ora è tornato il sereno. Belli, però, ironizza sull’essere un cattivo attore.

Alla Sorgé poi confessa: “Siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi. Poi tutta questa roba qua, che ti stavo dicendo, hanno voluto per forza portaci a creare qualcosa che non ci rappresenta alla fine. Noi siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa c’è di male in questo tipo di rapporto”.

Soleil lo ascolta e replica: “Da fuori arrivano tutti questi messaggi bellissimi sul nostro rapporto. anche con Davide (Silvestri, ndr) perché giocavamo. E’ tutto così bello, è quello che mi stava tenendo in vita qua dentro e, sinceramente, lo vedevo soltanto in senso positivo. Invece, poi, ad un certo punto è stato tutto preso troppo seriamente”.

Alex Belli chiosa: “La cosa che mi faceva più male è pensare che tutto è stato rovinato. In puntata, io non riuscivo a non parlare con te, a non chiarire, perché sentivo il tuo occhio e i tuoi pensieri. Non vedevo l’ora di andare là fuori e parlarti”. Lui vuole dissipare ogni dubbio sulla sua carriera e sul fatto di essere ‘un attore di mer*a’, parole lui. Chiarisce ancora una volta di essere vero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/11/2021.