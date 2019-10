Alex Belli, fascinoso, aitante e piuttosto sicuro di sé, a Temptation Island Vip perde la ragione al suo secondo falò. Delia Duran si è pericolosamente avvicinata al tentatore Riccardo Colucci. Al reality va fuori dai gangheri e improvvisamente imita le gesta di Ciro Petrone: corre in fuga verso il villaggio delle donne per raggiungere la fidanzata 31enne. La security stavolta interviene senza farsi ‘decimare’ e lo blocca. Alessia Marcuzzi lo rassicura, ma l’attore 36enne è pazzo di gelosia.

Alex Belli non ci sta. Guarda il video in cui vede Delia durante un’uscita con il single dal fisico possente che lui ha ribattezzato “Acquaman”. I due usciti a cavallo, sembrano piuttosto intimi. Dopo la passeggiata Riccardo fa un ritratto a Delia, poi fa il bagno con lei. Per tenerla al caldo la abbraccia tenero.

La Duran dice: “Dal primo momento che ti ho visto, ho sentito una bella energia. Con te è stato molto facile l'approccio. A volte basta uno sguardo. Hai un'energia incredibile e un fisico impressionante. Spero che il mio fidanzato ti veda e prenda spunto”. Accoccolata tra le braccia del ragazzo sembra in difficoltà, frenata, e aggiunge: "Questo momento me lo sto vivendo ma dall'altra parte ho una relazione…non lo so, cosa mi hai fatto?".

Alex Belli ironizza, sembra voler spezzare la tensione, ma la gelosia prende il sopravvento., Si alza e inizia la sua fuga per raggiungere Delia Duran. "Adesso vado di là e la porto via perché mi sono rotto i cogl*oni”, urla. Lancia le cuffie e il lettore dvd sulla sabbia ed scappa. Alessia Marcuzzi prova a fermarlo, come pure i membri dello staff. "Non mi rompete i cogl*oni. E’ più forte di me, vi avevo detto di non mostrarmi queste cose o l'avrei portata via”, sottolinea su tutte le furie.

A Temptation Island Vip stavolta è la fuga di Alex Belli a creare scompiglio. Solo la security riesce a stoppare l’artista. Alessia Marcuzzi cerca di rassicurarlo: "La rabbia è una cattiva consigliera. Non penso che quello che hai visto possa distruggere una storia d'amore".

“Scusami Ale, io sono di là a fare la persona serie e di là ... mi dispiace ma io non lascio la mia donna in questa situazione qua”, replica lui. “Prima che la cosa vada avanti io sono il tipo che dice stop. La nostra storia non è debole, sono io che sono debole”, aggiunge.

Belli torna nel villaggio ma è provato. Il giorno dopo chiede alla produzione di poter finire di vedere le immagini che ha interrotto durante il falò e va al Pinnettu. Alex è sempre più arrabbiato e sembra cedere alle lacrime. “Non devo sempre pensare le cose in funzione degli altri, non voglio vedere quello che fa lei, mi devo scordare sta roba”, sottolinea. Si confida con la single Veronica e alla fine decide di restare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2019.