Alex Belli fuori dal GF Vip, va via con la moglie Delia e Soleil si infuria: 'Cornuti e felici’

Alex Belli alla fine esce dalla Casa, va fuori dal GF Vip. Squalificato, va via con la ‘moglie’ Delia Duran, arrivata ancora una volta al reality per un confronto con l’uomo con cui lo scorso giugno si è scambiata le promesse di matrimonio e chiama ‘marito’. Il 38enne, freezato, infrange il regolamento e abbraccia la 33enne venezuelana: è probabile sia consapevole che per lui stavolta non ci sarà alcuna prova d’appello. Soleil si infuria, gli porta persino la valigia, poi sarcastica, tra le lacrime, subito dopo sbotta con Katia Ricciarelli che la consola: “Che andassero a casa cornuti e felici”.

E’ una puntata tutta all’insegna del triangolo Alex-Soleil-Delia, quello che finora ha quasi tenuto in piedi il GF Vip, e anche stavolta non delude: il reality conquista oltre il 23% di share. Alfonso Signorini, nell’annunciare che la Duran è lì per parlare con Belli, esprime le sue perplessità sulla liaison che vede tutti coinvolti: “Mi sento in profondo imbarazzo guardando Alex e Soleil. Mi chiedo se tutto quello che stanno vivendo corrisponda a una storia già scritta, già pianificata da loro in ogni dettaglio, o se è il frutto di una serie di emozioni che non hanno saputo controllare. insomma, è tutto finto oppure no? Io un'idea me la sono fatta, ma da conduttore di questo programma, mi limiterò a raccontare quello che accade, nel bene e nel male. Poi sarà il tempo a dare risposta a tutte le legittime domande”. La sua titubanza, i suoi dubbi, sono quelli di tutti. Il popolo del web è convinto che quella in scena nello show sia una vera telenovela…

Alex, però, continua a interpretare perfettamente la parte dell’uomo combattuto. Davanti a Soleil parla della sua voglia di uscire per mettere mano alla sua vita con Delia e aggiustare tutto, la Sorgè si arrabbia, lo accusa di essere falso, lui si imbufalisce: i due discutono di nuovo. L’attore prende la giacca per andarsene via, una pantomima che ha il sapore di un déjà vu. Signorini lo blocca e gli dice che prima deve confrontarsi con qualcuno.

Delia è in giardino, poco prima ha detto che lo lascerà in diretta tv. Quando lo vede ci va giù pesante. “Sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo. Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Una mancanza di rispetto. Purtroppo era una trappola e ci sei cascato in pieno”, gli dice. Si riferisce al bacio prolungato che Soleil gli ha dato poche ore prima durante uno scontro duro tra loro. La bionda prima si è concessa, poi gli ha detto: “Questo bacio è finto come sei stato tu finora. Non ci credo più, vai a ‘fancu*o”.

“Siccome ho una dignità, che è quello che mi contraddistingue, ho deciso che la nostra storia finisce qui. Mi dispiace Alex, ma non ce la faccio più. No, non ce la faccio più. Tu sei un grande manipolatore. Sei tu che dovevi uscire e dire: ‘preferisco Delia e voglio il suo amore’”, continua la mora.

Alex si avvicina a lei e le cinge la vita, si giustifica, rinnegando la storia con Soleil, dichiarandole il suo amore. “Non mi hai dimostrato che l’amore vince su tutto. Mi spiace che sei caduto nella trappola di quella stron*a, quella grande manipolatrice e traditrice. Tu non mi meriti. Io mi merito un uomo che mi valorizza e mi porta rispetto. Non mi hai portato rispetto e quindi non mi meriti”, gli sottolinea ancora la Duran. E ancora: “Perché non sei uscito prima? tante volte sei andato alla porta rossa e non sei uscito. Sei grande e vaccinato, nessuno ti tratteneva, potevi aprire e andartene. Sono stufa, ti ho supportato fino a ieri e adesso basta. Mi spiace ma se mi vuoi mi dovrai riconquistare da zero e adesso andiamo”.

Alex è inebetito, Soleil una furia. Prende la valigia dell'attore e gliela porta. Lo invita a uscire con la sua donna e a lei urla: “Non devi insultare me, ma prendertela con lui”. Signorini gli annuncia che è squalificato, deve uscire. Belli non ci pensa un attimo e va via. La Sorgè, sentendosi ingannata, poco dopo scoppia in lacrime.

L’influencer aveva detto: “La verità è che quello innamorato è lui, quello che vede altro nel rapporto è lui. Quella che ha frenato sono io e che ha cercato di tutelarlo. Adesso sono io a dovermi prendere la responsabilità?”. Ora si sente tradita. E mentre Alex arriva in studio e continua a recitare la parte di quello diviso tra due sentimenti, attaccato fortemente da Adriana Volpe che punta il dito contro di lui perché non gli crede affatto, la 27enne si arrabbia e si dispera. “Che andassero a casa cornuti e felici. Sono stata una cretina a credergli”, esclama parlando con Katia. Ma non si calma. Forse ci credeva veramente, o forse no, forse ora il ruolo di ‘vittima’ è quello più facile da interpretare.

