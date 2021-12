Alex Belli: 'Io e Soleil fuori dal GF non possiamo stare insieme perché…’

Alex Belli è convinto che la strana relazione che si è venuta a creare con Soleil Sorge nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ non potrebbe comunque avere un futuro fuori, nella vita reale. Il perché? La sua vita, dice, è troppo “complessa”. Non potrebbe funzionare tra loro. “Io e Soleil fuori da qui non possiamo stare insieme, ho una vita troppo complessa. Qui funziona perché non abbiamo niente da fare, abbiamo una grandissima complicità, un grandissimo magnetismo, ma no, no… la mia vita è un’altra”, ha spiegato parlando con Miriana Trevisan.

Quando la Trevisan ha domandato al 38enne cosa farebbe lui se al suo posto ci fosse la moglie Delia Duran, Alex ha risposto che non esiterebbe ad entrare nella Casa per riprendersela. “Io la verrei a prendere e la porterei via. E’ molto semplice. La libererei da questa problematica”. E se Delia si presentasse per chiedergli di uscire? “Andrei via subito, adesso”.

Eppure le affinità con Soleil sono davvero tante. Il feeling è così forte che Belli ritiene di doversi staccare dalla 27enne prima di legarsi eccessivamente a lei. “Ad un certo punto io e Sole non avremmo più la capacità di fermare questa cosa qui. E prima di arrivare al punto di non ritorno bisogna andare via”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 6/12/2021.