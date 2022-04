Alex Belli irrompe a 'La Pupa e il Secchione Show', Soleil si alza e se ne va…

Alex Belli torna nuovamente a prendersi i riflettori in tv, dopo la fine del GF Vip. L’attore 38enne irrompe nello studio de La Pupa e il Secchione Show: Barbara D’Urso l’ha chiamato per vestire i panni di ‘Pupo’ per una notte ed elargire i bonus ad alcune coppie. Soleil Sorge quando lo vede esclama: “No, anche qui!”. Poi si alza e se ne va…

Carmelita annuncia Belli ospite del programma, Soleil col suo solito sorrisetto ironico sul volto si mette le mani nei capelli, poi si alza dalla sedia che occupa come giurata della trasmissione, insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Però ancora non esce.

Alex, gigioneggiante più che mai, entra e balla sulle note di “Chimica”, il brano sanremese di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, insieme alla d’Urso. Non vedendo subito la bionda con cui a inscenato il suo tanto chiacchierato triangolo al Grande Fratello Vip, quello che ha catalizzato l’attenzione di pubblico e media per sei mesi in tv, con la complicità della sua compagna Delia Duran, stupito dice: “Sole, dove ti sei cacciata?”.

L’influencer 27enne si fa vedere e replica: “Non è possibile, Alex, anche qui…!”. Mano nella mano con Federico Fashion Style, che non ama quasi per nulla Alex, si alza e se ne va.

Anche a La Pupa e il Secchione Show su Italia 1 i due diventano protagonisti con una recita fatta di risatine e ammiccamenti che però poco convincono gli spettatori a casa: tutto sembra essere stato costruito ad arte, forse per far salire lo share, che però non va oltre 8.4%.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2022.