Alex Belli in lacrime al GF Vip: 'Delia e io vogliamo un figlio, ci proviamo da un anno ma...'

Alex Belli è in lacrime al GF Vip. L’attore 38enne scoppia a piangere mentre rivela a Manila Nazzaro il suo grandissimo desiderio di diventare padre. “Delia e io vogliamo un figlio, ci proviamo da un anno…”, confida sconsolato con la voce rotta. La Duran, con cui è andato a nozze lo scorso giugno, però non è ancora rimasta incinta.

“Ci stiamo provando da un anno…”, ammette amaro Belli a Manila. E’ addolorato e non riesce a celare il suo dispiacere. La Nazzaro lo consola: “L’hai vista la storia di Carmen Russo? Sono tante le storie così e la maggior parte di loro finiscono sempre bene”.

“Il Signore te lo darà. Ce lo darà a entrambi. Ne sono certissima di questa cosa!”, sottolinea ancora l’ex Miss Italia, che proprio come Alex desidera un figlio dal compagno Lorenzo Amoruso. “Secondo me bisogna avere degli incastri anche dal punto di vista di vita”, replica Alex.

Manila poco tempo fa era riuscita a rimanere incinta dell’ex calciatore, ma poi ha avuto un aborto spontaneo e ancora porta le cicatrici addosso per la perdita del bambino. “Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”, aveva raccontato in tv.

Belli piange in giardino nella Casa, la conduttrice 43enne lo abbraccia e gli asciuga le lacrime. “Tu continua a pregare, vedrai che arriverà”, gli sussurra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2021.