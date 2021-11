Alex Belli confessa di non aver ancora divorziato dall'ex Katarina Raniakova: ecco perché

Alex Belli confessa di non aver ancora divorziato dall’ex Katarina Raniakova e spiega il perché. E’ Adriana Volpe a sganciare la bomba in tv, al GF Vip. L’opinionista del reality, dopo i rumor degli ultimi giorni che volevano la modella di origine slovena e l’attore ancora legalmente sposati, al diretto interessato domanda: “Mi spieghi però come mai non hai mai chiesto il divorzio da Katarina? A me risulta che tu sia ancora sposato con lei”. Il 38enne non può che confermare l’indiscrezione: quelle tra lui e Delia Duran non sono nozze 'vere'…

Alex Belli è spiazzato, poi però in merito al divorzio con l’ex, con cui si è sposato nel 2013 e dalla quale, dopo 5 anni di matrimonio e momenti assai difficili, si è separato nel 2017, spiega: “Katarina aveva già firmato tutte le carte del divorzio, c’era solo da prendere l’appuntamento per andare a depositarlo all’interno della Casa Comunale di Milano. Delia e io non ci siamo sposati con un rito civile o religioso, abbiamo solo fatto un rito con la liturgia della parola e abbiamo festeggiato il nostro amore”.

La Volpe è interdetta e rimarca la questione spinosa. Belli cerca di smorzare il tutto e sottolinea ancora: “Io sono separato ma divorziato sulla carta, con Delia ci siamo dunque sposati con il nostro rito religioso che non c’entra nulla con gli altri. Siamo fidanzati da tre anni, lo scorso 26 giugno ci siamo scambiati delle promesse sulla parola. Non ci siamo ancora potuti sposare ufficialmente, ma le carte del divorzio con Katarina sono tutte pronte”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2021.