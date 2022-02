Alex Belli rientra al GF Vip, Soleil esplode di gioia, Delia infastidita: 'Perché sono tornato'

Alex Belli è nuovamente protagonista assoluto al GF Vip. L’attore rientra nella Casa. Prima si confronta con Delia Duran, accusandola di andare ‘di letto in letto’ al reality, forse infastidito della complicità tra la 33enne e Antonio, dieci anni meno di lei. La venezuelana non sa che di lì a poco il ‘marito’, a detta sua momentaneamente ‘ex’, sarà nuovamente tra le mura di Cinecittà. Il 38enne, durante la discussione, scatta e se ne va, un colpo di scena mirato, come nelle soap più navigate. E’ Soleil a parlare poco più tardi con lui. Alex è accolto dalla bionda con gioia: la ‘chimica artistica’ c’è ancora e si vede.

Alex parla con Soleil. L’influencer 27enne gli rivela le remore verso i suoi comportamenti appena uscito dal reality. Belli ribatte: “E’ intrattenimento, guarda che non ho fatto niente, quello che mi fa molto piacere è che sei sempre stata coerente, la coerenza che hai è una cosa che ti ringrazierò a vita. Mi dispiace che Delia sia entrata e abbia perso la direzione che non è quella che volevamo.Lei sta vivendo quella bolla che abbiamo vissuto, l’unica differenza è che lei non ha la direzione, quello che mi ferisce di più e che ti ringrazio, tutto quello che abbiamo vissuto in questi tre mesi io mi sono fatto conoscere per quello che sono”.

L’artista poi le chiede di avvicinarsi, la Sorgé ha paura di essere squalificata, ma Alex non demorde e l’abbraccia: la bionda capisce così, esplodendo di felicità, che è tornato, anche se solo come ospite. Soleil entra nella Casa con Alex. I ‘vipponi’ rimangono interdetti. Delia è la più infastidita. “Sono scioccata, non me l’aspettavo”, esclama. La sua faccia parla chiaro… “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare”, dice Belli alle due donne che compongono il suo personalissimo triangolo da cinque mesi.

La notte non porta consiglio. Circa due ore dopo la fine della puntata Alex si confronta nuovamente con Delia in camera da letto. “Ecco perché sono tornato”, spiega alla modella.

“Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”, dice Belli alla Duran.

“Sono andata in overbooking perché ballo? Perché provoco? Perché gioco?”, ribatte astiosa lei. Poi chiarisce il motivo per cui l’ha lasciato: “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”.

“Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare e io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluta, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto. Cosa ti ho detto prima di entrare al Grande Fratello? Là le cose non si risolvono in cinque minuti come fuori, diventano più giganti. Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace. Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”, gli sottolinea ancora Alex.

Per tutti prestissimo torneranno a fare coppia come se nulla fosse accaduto. Per altri gli occhi di Alex parlano chiaro e quando guardano Soleil sono pieni di passione, nonostante quel che dicano le sue parole. L'attore si fermerà al GF Vip il tempo necessario a sbrogliare la matassa diventata portante in questa edizione del reality show di Signorini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2022.