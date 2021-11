Alex Belli fa un sexy massaggio a Soleil: di nuovo grande sintonia tra i due

Alex Belli fa un sexy massaggio a Soleil Sorgè nella Casa del GF Vip, dopo alcuni giorni di allontanamento ora c’è di nuovo grande sintonia tra i due. L’attore 38enne e l’influencer 27enne non si staccano più: impossibile stare lontani.

Alex coccola Soleil stesa a pancia in giù completamente nuda. Lo fa per quasi un’ora, non tralasciando neppure un centimetro del sensuale corpo della bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

E’ tutta colpa del Big Brother. La produzione decide di regalare ai vipponi tutto il necessario per poter fare dei massaggi. A turno, i concorrenti del reality show si trasformano in massaggiatori esperti e ‘clienti’. Belli è richiestissimo, nei giorni scorsi aveva già mostrato di essere bravo a farli. Stavolta, però, si dedica solo a Soleil. Lei arriva con un completino color carne, poi si stende sul lettino messo a disposizione degli inquilini della Casa e si lascia toccare dall’amico ‘speciale’.

Alex parte dalla schiena fino ad arrivare ai piedi. Soleil, coperta solo da un asciugamano bianco, dopo essersi tolta tutto, sorride. Il resto del cast li osserva sornione mentre gioca a biliardo. Katia Ricciarelli è interessata, non crede alla ‘chimica artistica’ sottolineata più volte dall’attore. Lo ha detto anche a lui.

“Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. Ti dico che sembra tanto. Involontariamente questa vostra complicità è fraintesa dagli altri e anche invidiata. Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate. Devo dire che non lo so se l’ho mai provato”, ha sottolineato la cantante lirica.

Intanto Delia Duran, compagna di Alex, con cui lo scorso giugno Belli si è scambiato le promesse di nozze, in hotel guarda tutto. E’ in quarantena per entrare stasera al GF Vip: è probabile che si scateni l’inferno una volta varcata la porta rossa…

