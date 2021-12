Alex Belli e Soleil intimi a letto insieme: 'Perché dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?'

Alex Belli e Soleil sono intimi e complici a letto insieme. Si scambiano coccole dopo la ritrovata sintonia. La lite furiosa al GF Vip li ha visti per la prima volta l’uno contro l’altra, poi è arrivato il chiarimento: l’intesa è altissima. “Perché dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”, sussurra l’attore. Le sue parole aprono scenari apocalittici sul rapporto con Delia Duran, con cui solo lo scorso giugno il 38enne si era scambiato le promesse di matrimonio. Per l’artista la modella 33enne era a tutti gli effetti sua moglie: ora è diventato tutto un grande pasticcio…

I due a letto insieme si sbilanciano sempre più. Sui social sono molti che li accusano di mettere in scena un vero teatrino mediatico, accusandoli di recitare. C’è anche chi, però, crede che il coinvolgimento sentimentale al reality sia vero. Soleil pare coinvolta, è probabile che voglia da Alex una decisione definitiva in merito al loro rapporto.

La bionda 27enne fa spostare Giacomo Urtis per dormire accanto ad Alex. Il cuscino in mezzo al letto che li ‘separava’ è sparito. Se ne stanno abbracciati tra coccole e paroline dolci.

Belli stringe a sé con grande trasporto la Sorgè e ammette: “Ma è possibile che io e te ci dobbiamo sentire in colpa per amarci?”. Solo ieri pensava ad andare via dal reality show per non compromettersi ulteriormente, la situazione si fa bollente…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2021.