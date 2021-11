Alex Belli e Soleil Sorgé 'fidanzatini' al GF Vip tra baci bollenti e intimità: la reazione della moglie dell'attore

Alex Belli e Soleil Sorgè si comportano come veri e proprio ‘fidanzatini’ nella Casa del GF Vip. La complicità e il feeling tra i due è innegabile. L’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si scambiano baci appassionati, anche se dicono solo per ‘gioco’, si regalano momenti di coccole sotto le lenzuola. Sembrano essersi spinti oltre il limite, l’intimità è palpabile. La reazione della moglie dell’attore non si fa attendere, Delia Duran in un lungo post si dice “delusa e ferita”. Alfonso Signorini chiede ai due di chiarire la situazione, il bel 38enne si difende, ma ammette: "Se fossi single potrebbe nascere qualcosa”.

Signorini convoca Alex e Soleil in Confessionale, gli mostra una clip in cui si vedono i ‘bocca a bocca’, gli sguardi languidi scambiati in continuazione, la forte attrazione che pare renderli inseparabili al reality. E’ un rapporto in crescendo che li rende, agli occhi degli altri, una coppia.

“Noi ci amiamo e ci apprezziamo tantissimo, ma è davvero solo una bellissima complicità”, spiega l'influencer. L'attore racconta: “Soleil l'avevo già conosciuta una volta in piazza del Popolo a Roma ad un evento e in quel momento ho visto solo lei tutto il resto è scomparso. E’ una questione energetica, c'è una chimica pazzesca, tutto ciò che facciamo è sincero. Posso farlo perché sto con una donna stupenda al mio fianco e so che posso vivermi qualunque amicizia”.

Incalzato da Alfonso, però, alla fine Alex ammette: “Se fossi single potrebbe nascere qualcosa con Soleil”. La 27enne gli piace moltissimo… Signorini, dopo le sue parole, mette al corrente Belli della durissima reazione della moglie, esternata dalla donna in una lettera condivisa sul social.

Delia ricorda all’artista quanto sia stata felice che lui andasse al GF Vip per parlare a tutti del loro incredibile amore, poi, angosciata, aggiunge: “Quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile. Proprio qualche settimana fa, durante un’intervista, ho detto che tra te e Soleil c’era solo una spontanea e sincera amicizia, così come con Davide… E l’ho detto perché so che persona sei, come ti comporti con i tuoi veri amici. Ma da quella volta tutto sta cambiando. E’ vero che siamo esseri umani, Alex, e possiamo sbagliare ma questo non significa perseverare”.

“Ci siamo promessi amore davanti a Dio e sai quanto questo significhi per me, per noi - continua la Duran - Do peso alle mie promesse, così come ti ho dato fiducia nel momento in cui abbiamo deciso che saresti entrato nella Casa. Sinceramente non avrei mai immaginato e voluto dover arrivare a scriverti tutto questo, ma il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare. Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita, accompagnati dall’amore che proviamo l’una per l’altro, torna a essere l’Alex che tutti noi conosciamo”.

Alex Belli rimane di sasso, immediatamente si difende, rivolgendosi direttamente alla moglie: “La percezione dell’esterno è sempre abbastanza diversa da quella che è all’interno. Quindi, amore mio, ti dico di stare tranquilla. La nostra vita è fatta per stare insieme, quella con Soleil è solo una bella amicizia”. Sarà finita qui?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2021.