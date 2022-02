Alex Belli torna tra le braccia di Soleil e piange: 'Mi sento vuoto'

Alex Belli crolla al GF Vip. Piange tra le braccia di Soleil, non si frena. Torna dall’influencer 27enne, con cui ritrova l’intimità nel lettone, e confessa: “Mi sento vuoto”.

E’ nuovamente al reality da ospite e si riprende la scena. Prima con Delia Duran, tutto moine e coccole, cerca la passione. I due si nascondono in bagno e parrebbero aver ‘consumato’. La situazione nella Casa è complicata. La Sorgé, per nulla entusiasta, con l’attore 38enne esplode ancora una volta.

“Le prese in giro e cercare di raggirare funzionano con gli altri, ma non con me. Forse te lo sei scordato visto che è da un po’ che non eri qui. Mi baso su quello che vedo e ricevo da te. Sì è un teatrino quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto”, dice la 27enne ad Alex in lacrime.

“L’unica cosa che mi faceva stare bene erano i tweet che facevi, mi davano forza e ora non puoi più fare nemmeno quelli. Danno fastidio anche quelli adesso. A me l’unica cosa che mio faceva stare bene era la verità del rapporto che avevamo noi. Adesso non possiamo più avere quello e mi sento giù. Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia. Tu sì ok sei qui, posso vederti, ma tanto stai lì a mettere lo smalto a Delia! Non ti vedo mai tutto il giorno”, aggiunge ancora la bionda influencer.

Il rapporto tra i due parrebbe essersi incrinato per sempre, ma arriva l’ennesimo colpo di scena. Belli stamane decide di svegliare Sole. Si stende con lei nel lettone, le ribadisce la loro forza, poi le dice: “Mi sento vuoto”. “Qui dentro mi sento protetto, ma io fuori sono solo. Qui sapevo che qualsiasi cosa arrivasse avevo te, ma fuori sono solo”, ribadisce Alex piangendo a dirotto.

Soleil lo tiene stretto a sé mentre singhiozza. “Ti ringrazio perché l’unica voce positiva che sentivo veniva da questa Casa”, le rivela Alex. “Non sei mai stato solo. Ci sono io”, gli sottolinea l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Quando sento tutto questo rumore alla fine dico: ma cosa abbiamo fatto? Ci siamo voluti un bene dell’anima, ci siamo amati”, continua Belli. La ragazza lo ascolta, è molto presa da lui e il suo coinvolgimento è evidente. La telenovela continua…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2022.