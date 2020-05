Alex Del Piero dopo l’autogol per aver svelato i calcoli renali ci mette una pezza: 'La mia acqua della salute...'

Alex Del Piero ci mette una pezza. Dopo autogol per aver svelato i calcoli renali che l'hanno fatto soffrire e finire in ospedale negli States, per giorni ha scatenato l’ilarità del web. Non poteva essere altrimenti: l’ex campione juventino, del resto, è da anni il testimonial di una nota marca di acque minerali. Ma lui di difende così: "La mia acqua della salute non è distribuita in America".

La colica renale sembrava essergli stata fatale anche per il suo futuro con il brand nella pubblicità che da moltissimo tempo lo vede protagonista. Su Twitter gli utenti si erano scatenati, battute su battute per lo sportivo,’abbattuto’ da un calcolo di 3 millimetri, come svelato da lui stesso. Alex però, con un dribbling alla Pinturicchio dei suoi, cerca di alleggerire la gaffe e sul social posta un video ‘riparatore’.

“Ciao a tutti, volevo ringraziare ancora una volta per tutti i messaggi di sostegno che mi avete mandato. Ora sto bene, è tutto ok e questa piccola disavventura è alle spalle e avanti sempre con grande energia e sorrisi come ho visto... sul web”, sottolinea Del Piero con un sorrisetto ironico sulle labbra.

Poi l’ex calciatore 45enne con fare gigioneggiante aggiunge: “Ma ahimè la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti... peccato”. Fan in deliro e tante risposte. Qualcuno con sarcasmo gli consiglia: "Fatti fare una spedizione dall’Italia della tua acqua della salute”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/5/2020.