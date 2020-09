Alex Migliorini si sposa! La proposta di nozze del compagno è da favola: guarda

Alex Migliorini, ex tronista del trono gay di Uomini e Donne, si sposa! Il 25enne lo annuncia sul suo profilo Instagram con una foto che racconta la proposta di nozze da favola del compagno. “Ho detto di sì!”, rivela emozionato.

Posta lo scatto romantico in cui si vede il compagno, architetto e product designer a cui è legato da quasi due anni, in ginocchio davanti a lui. I due alle spalle hanno un paesaggio da sogno: sono al Lago di Braies, sulle Dolomiti.

Alex Migliorini non ha mai rivelato il nome del compagno, geloso della sua privacy: lo chiama con l’affettuoso nomignolo “Puggy”. Sono riusciti a rimanere insieme nonostante l’uomo sia spesso lontano, in Francia, per lavoro. Ora è arrivata per lui una sorpresa bellissima e inaspettata.

Il compagno non ha rivelato nulla fino all’ultimo ad Alex Migliorini: i due sono partiti per una destinazione all’ex tronista sconosciuta. Dopo un viaggio di più di due ore sono arrivati in montagna, all’esclusivo Lafay Resort & SPA Dolomiti. Location super romantica e una proposta di nozze con tanto di anello: Alex è impazzito di gioia.

Il fidanzato gli ha fatto una sorpresa: Migliorini ha ricevuto una fascia con brillanti e la promessa di amore eterno. Weekend in coppia e il sogno di una vita insieme: i due sono al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2020.