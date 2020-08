Alfonso Signorini è un amante della montagna, questo è ormai cosa nota. Ma più passa il tempo e più la passione per le vette della Alpi si fa travolgente. Il conduttore ha voluto esprimere nuovamente tutto il suo trasporto verso le Dolomiti pubblicando una nuova foto che lo ritrae mentre fa una pausa durante una ferrata (ovvero una scalata con imbracatura) vicino Cortina. Accanto allo scatto, in cui appare seduto mentre si rifocilla e guarda l’orizzonte, ha scritto: “Mai la montagna finirà di stupirmi e di trasmettermi emozioni. Metafora della vita: fatica, conquista, vertigini e abissi”.

Poi il suo pensiero si è rivolto a quanto successo l’altro giorno in Libano, dove un’esplosione ha distrutto buona parte della città di Beirut, uccidendo centinaia di persone, ferendone migliaia e lasciando un’infinità di sfollati. “Il mio sguardo oggi vola a Beirut, città che amo e che conosco come una seconda casa, oggi martoriata e in ginocchio. Prego che la quiete di questi orizzonti possa arrivare fino a laggiù...”, ha aggiunto.

In questi giorni nonostante sia in vacanza Alfonso si sta dedicando anche all’organizzazione della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ dopo il successo riscosso con il reality la scorsa primavera. Nel cast sembrano confermatissimi Gabriel Garko (sebbene non ci sia ancora l’ufficialità), Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, oltre alla contessa Patrizia De Blanck. Lo show dovrebbe iniziare tra fine settembre e inizio ottobre, dopo la messa in onda del ‘Temptation Island’ di Alessia Marcuzzi.

Scritto da: la Redazione il 6/8/2020.