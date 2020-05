Il 2020 vedrà ben due edizioni del Grande Fratello Vip (ma nessuna di quello Nip), è ufficiale. A settembre, subito dopo la pausa estiva, tornerà in onda il reality show di Canale5, che si è concluso solo poche settimane fa con la vittoria di Paola Di Benedetto. E al timone del format ci sarà di nuovo Alfonso Signorini. E’ stato lui stesso a rivelarlo durante una diretta Instagram con Simona Ventura. “Il GF Vip inizierà a settembre, sarà un autunno impegnatissimo. Ci saranno di nuovo le doppie puntate, come in Spagna. All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa”, ha fatto sapere.

Il giornalista, direttore del settimanale ‘Chi’, è già a lavoro per mettere insieme il cast. “In questi giorni stiamo facendo delle call su Zoom (un programma per videoconferenze, ndr) con tutto il team”, ha fatto sapere. Sembra che alcuni ‘vipponi’, come li chiama lui, siano già stati individuati e abbiano dato la propria disponibilità. “Ci sono già alcuni concorrenti confermati”, ha aggiunto il 56enne. Di sicuro ci sarà anche Pupo, che ha debuttato nei panni di opinionista proprio durante l’ultima edizione del programma: “Pupo è confermatissimo!”. Non è invece chiaro se al suo fianco ci sarà o meno Wanda Nara.

Scritto da: la Redazione il 11/5/2020.