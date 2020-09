Alfonso Signorini: 'La Casa del GF Vip sarà una polveriera’. Ecco i personaggi più 'spigolosi’

Mancano pochi giorni all’inizio del ‘Grande Fratello Vip’ (al via lunedì prossimo, 14 settembre). Dal cast è chiaro che le dinamiche all’interno della Casa questa volta potrebbero portare a scontri molto duri. Lo ha confermato anche Alfonso Signorini, spiegando che i personaggi scelti per animare l’appartamento più spiato d’Italia sono quasi tutti “spigolosi” e potrebbero dar vita a situazioni sopra le righe. “La casa si prospetta come una polveriera. C’è persino qualcuno che già ai casting ha fatto il nome di una persona che non voleva incontrare, ma neanche per caso. Ed è nel cast. È Adua Del Vesco e ce l’ha con Massimiliano Morra. Vedremo”, ha fatto sapere.

Poi ha fatto anche nomi e cognomi degli inquilini da cui si aspetta atteggiamenti esuberanti. “Comunque tutti direi sono molto caratteriali, non dico antipatici, ma spigolosi: penso a Tommaso Zorzi, a Patrizia De Blanck, a Flavia Vento… Sono personalità particolarmente spiccate, ecco, andarci in vacanza, no. Anche no”, ha aggiunto con ironia.

Infine Signorini ha anche rivelato che Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen e pilota di MotoGP, sarebbe dovuto entrare nella Casa, aveva praticamente firmato. “Andrea Iannone aveva praticamente firmato ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare, slittata al 15 ottobre, non è nelle condizioni di partecipare. E poi Giulio Berruti. Stava per entrare il fidanzato cubano di Casalino, ho dialogato a lungo con Rocco”, ha raccontato.

