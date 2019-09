La prossima edizione del Grande Fratello Vip, la quarta, lo vedrà nei panni non di opinionista, ma di conduttore. Alfonso Signorini è a lavoro per mettere insieme il cast del programma dopo che Ilary Blasi ha scelto di non restare al timone del reality, di cui ha presentato le prime tre edizioni. Il direttore del settimanale ‘Chi’ ha condiviso alcune immagini che lo ritraggono durante le audizioni insieme ai suoi collaboratori, tra cui Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset, e l’autore Fausto Enni.

Con loro c’è anche Irene Ghergo, storica autrice tv che ha lavorato anche con Gianni Boncompagni e Piero Chiambretti. Il gruppo di lavoro è a caccia dei personaggi che animeranno la Casa di Cinecittà quest’anno. Tra i nomi circolati ci sono quelli di Loredana Lecciso, che ha fatto sapere di essere pronta ad accettare l’offerta di Canale5 proprio per la sua lunga amicizia con Signorini, Adriana Volpe, rimasta senza lavoro dopo la fine del contratto con la Rai, la ballerina Matilde Brandi e il Divino Otelma. Tra i concorrenti potrebbe esserci anche Claudia Galanti. Evidentemente però i giochi non sono ancora chiusi.

Per fortuna c’è ancora un po’ di tempo per limare il cast, visto che il programma quest’anno non andrà in onda a settembre, come accaduto per le scorse edizioni, ma partirà a novembre. Per Signorini si tratta di una nuova sfida visto che per la prima volta si troverà al timone di un reality in prima serata sull’ammiraglia del Biscione.

Scritto da: la Redazione il 11/9/2019.