Signorini comunica ai vip che il GF Vip finirà a febbraio: Zorzi e la Gregoraci si sentono male

Durante la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha dovuto comunicare ai concorrenti che la produzione del reality ha deciso di prolungare il gioco fino all'8 febbraio. La reazione dei vip è stata davvero intensa. Lacrime, incredulità, nervosismo e persino un paio di svenimenti.

Da settimane i vipponi aspettavano il contenuto della busta rossa che avrebbe annunciato novità scottanti. I concorrenti avevano già forti sospetti dopo gli spoiler di Paolo Brosio e Andrea Zelletta. Nessuno di loro però poteva immaginare che i giorni da trascorrere ancora a Cinecittà sarebbero diventati oltre 70. Alfonso Signorini dopo l'eliminazione di Patrizia De Blanck ha preso coraggio e ha comunicato la notizia. Prima però ha indorato la pillola mostrando una clip con i momenti più belli dell'avventura di Canale 5. La tensione tra i concorrenti era palpabile: ''La gente vi ama e per questo abbiamo deciso di prolungare, questo affetto non è scontato, dovete essere contenti'' ha spiegato Alfonso prima di sganciare la bomba. La finale sarà l'8 febbraio. ''Potete pensarci, nessuno vi obbliga, ma fuori è un momento delicato, pensateci bene''. Il conduttore ha mandato una serie di clip dei familiari dei concorrenti per invogliarli a proseguire, ma nel blocco pubblicitario i vip sono crollati.

Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci i più provati: entrambi hanno avuto un mancamento. Piano piano gli animi si sono calmati, ma mentre Zorzi ha confermato che proverà a restare, la Gregoraci sembra pronta a fare i bagagli...

Scritto da: La Redazione il 24/11/2020.