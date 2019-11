Alfonso Signorini annuncia: 'Al nuovo Grande Fratello Vip solo veri famosi'

Alfonso Signorini al primo appuntamento di “#CR4 La Repubblica delle Donne”, programma condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete 4, annuncia che la nuovo Grande Fratello Vip, quello che vedrà il giornalista 55enne al timone, ci saranno solo veri famosi e non presunti ‘vip’ come accaduto in passato.

"Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: ‘Ma chi è questo?!’", spiega il direttore di Chi, nelle scorse edizioni super opinionista in studio al reality, condotto da Ilary Blasi.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip partirà martedì 7 gennaio. Del cast faranno parte ‘veri famosi’ e non presunti tali. Tanti i rumors intanto su chi entrerà dalla famigerata porta rossa. Sono moltissimi i nomi che circolano come ipotetici concorrenti, alcuni di loro sono dati quasi ufficiali.

Al GF Vip potrebbero partecipare da veri famosi, sì, ma già visti in altri reality in tv: Natalia Bush, già ex concorrente de La Talpa, il Divino Otelma, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Giucas Casella, pure lui ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Clizia Incorvaia, fashion blogger ex di Francesco Sarcina, Ilona Staller, da tutti conosciuta come Cicciolina, Loredana Lecciso, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina, Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, Eva Robin’s, Fernanda Lessa, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e Adriana Volpe , ex concorrente di Pechino Express.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/11/2019.