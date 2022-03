Alfonso Signorini chiede in diretta a Ilary della crisi con Totti: la risposta della Blasi

Alfonso Signorini riabbraccia con grande calore Ilary Blasi al GF Vip, il reality che l’ha lanciata proprio in coppia con lui in prime time su Canale 5. Il giornalista 57enne accoglie con grande affetto la conduttrice 40enne, in studio per lanciare la ‘sua’ Isola dei Famosi, che prenderà il via lunedì prossimo, 21 marzo. La bionda, strepitosa e incredibilmente sempre più magra, sorride, il presentatore la saluta, poi le chiede in diretta della crisi con Totti, la risposta della Blasi lo gela.

Ilary corre incontro ad Alfonso: capelli raccolti in un elegante chignon, jeans con strass arcobaleno firmati Philipp Plein e t-shirt bianca corta, che lascia la vita scoperta, ai piedi decoltè rosa shocking con tacco vertiginoso. Scherza subito facendo riferimento all’espansione territoriale del GF Vip: “Qui a Cinecittà erano tutti campi, adesso è solo Grande Fratello”. Fa i complimenti al collega per il successo del reality, poi ironicamente, dati i 6 mesi di messa in onda, ironizza.

“Alfonso ti devo fare i complimenti però ora basta. Devo farti i complimenti, ma ti devo dire una cosa da amica. Tutti lo pensano, ma nessuno te lo dice: basta! Il pubblico è esasperato, non ce la fa più. Da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane, fai qualcosa. Fatti ipnotizzare fino a settembre”, gli dice la Blasi. “Forse comincio a trombare, eh scusate - replica divertito Alfonso - Da sei mesi non si batte chiodo qua”.

Le battute non sono finite qua, arriva anche quella sul triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. “Mi piace la cosa della coppia e dei singoli all’Isola”, le sottolinea Signorini a proposito del format della nuova edizione del reality. “Mi viene da ridere a parlarne. Volevo dire che la novità di quest’anno erano i single e le coppie, ma voi fate i triangoli”, ribatte Ilary Blasi.

“A proposito, leggo in giro delle cose su di te e Totti”, la incalza Alfonso. “Cosa? Ah, che sono separata in casa e sto divorziando…”, replica sarcastica lei.

Alfonso cerca di allentare la tensione e la stuzzica: “Se vuoi ti posso prestare Belli… Lui è per l’amore libero”. Alex risponde riferendosi a Ilary: “Ha già i suoi problemi”. L’ex Letterina però non si lascia mettere in mezzo e regala la sua stilettata. “Con tutto il rispetto... manco dipinto fuori casa lo vorrei”, controbatte perentoria, sempre col sorriso sulle labbra e così la faccenda si chiude qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2022.