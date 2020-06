Da qualche giorno gira voce che Alfonso Signorini potrebbe ‘strappare’ la conduzione dell’edizione Nip del Grande Fratello (quella con i non famosi) a Barbara D’Urso. L’indiscrezione ha fatto è apparso su diversi siti web. Quel che è chiaro è che ormai il direttore di ‘Chi’ è sempre più apprezzato ai piani alti del Biscione, visti anche i buoni ascolti dell’ultima edizione del GF Vip. A settembre tornerà alla guida del programma con i volti noti, mentre ancora non è chiaro chi prenderà il timone dell’edizione classica del papà di tutti i reality, che fino ad oggi era in mano alla D’Urso.

Viste le voci circolate recentemente, è stata la stessa Mediaset a voler mettere in chiaro che Barbara resta un “cavallo di punta” della propria scuderia. Sul social l’account ufficiale dell’azienda ha fatto sapere: “Barbara d’Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live-Non è la d’Urso e Domenica Live il 13 settembre. Così, per chiarire”. Eppure qualcuno ha voluto sottolineare come nel brevissimo comunicato non ci sia traccia proprio del GF Nip. Non viene menzionato. Se alcuni sostengono che non si sappia ancora se la trasmissione verrà confermata (si dice che andrà in onda solo se l’edizione Vip avrà grande successo), altri sussurrano che Mediaset sarebbe indecisa si affidarla alla D’Urso o a Signorini.

I più pettegoli raccontano anche che tra la conduttrice e il direttore di ‘Chi’ ci sarebbe un po’ di maretta proprio a causa della prepotente ascesa del secondo. Il 55enne, che alcuni anni fa aveva già provato la conduzione in prima serata senza però risultati brillanti, oggi avrebbe imparato a gestire molto bene i tempi televisivi e starebbe insidiando la posizione della D’Urso, da anni regina incontrastata del day time di Canale5 e non solo.

Scritto da: la Redazione il 16/6/2020.