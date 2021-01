Alfonso Signorini si scusa per lo scontro Elia-De Grenet al GF Vip: le sue parole

Alfonso Signorini si scusa con i telespettatori per lo scontro Elia-De Grenet al GF Vip. Il conduttore in diretta tv durante la 32esima puntata del reality show dice di aver fatto “un grande errore” non intervenendo per bloccare la bagarre esplosa tra le due la scorsa settimana. Dopo la polemica sul social per gli insulti di Antonella a Samantha e il suo mancato intervento, il conduttore si cosparge il capo di cenere.

Signorini prima prova a far confrontare nuovamente la Elia e la De Grenet, ma l’astio tra le due ormai è alle stelle. Antonella si scusa, dice di aver parlato senza sapere del tumore al seno da cui è stata colpita Samantha in passato. Svela tra l’altro di aver avuto lei stessa il cancro, pur non avendolo mai detto ad alcuno. Poi però torna ad attaccare la 50enne, che replica duramente a sua volta.

VIDEO

Stavolta il presentatore le interrompe, non vuole un ennesimo botta e risposta fatto di insulti e urla. La lite era degenerata, al punto che la Elia aveva fatto anche commenti pesanti sull’aspetto fisico di Sam. Il giornalista dice la sua.

“Da parte mia ho fatto una mancanza”, esordisce Signorini. Poi continua: “Non ho problemi a dirlo, avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, avremmo potuto oscurare la glass room. Non l’abbiamo fatto e non averlo fatto è stato un grande errore di cui io chiedo scusa, perché quando si sbaglia si chiede scusa. Lo faccio nei confronti dei miei amici vipponi e nei confronti del pubblico a casa perché non è il mio stile, non è il programma che voglio portare nelle vostre case”.

Poi con un sorriso amaro sulle labbra conclude: “Ho sbagliato. Mia mamma, con un grande senso pratico, diceva: ‘Chi lava i piatti, rompe sempre un piatto prima o poi’. Ed è successo anche questo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/1/2021.