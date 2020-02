Alfonso Signorini ha voluto spiegare il motivo per cui ha deciso insieme agli autori del ‘Grande Fratello Vip’ di far entrare Serena Enardu nella Casa del reality come concorrente. Dopo l’ingresso della 45enne nell’appartamento di Cinecittà in molti si sono infatti lamentati, ritenendo non giustificata la mossa. Serena durante la prima settimana di gioco era andata al televoto e il pubblico da casa aveva deciso, anche se con un margine molto piccolo, di lasciarla fuori dalla porta rossa. Stavolta invece i telespettatori non sono stati consultati.

Così il direttore di ‘Chi’ proprio dalle pagine del suo magazine ha giustificato la scelta, affermando che a volere Serena in Casa è stato lo stesso Pago e che sebbene lui nei panni del cantante avrebbe desiderato altro, gli autori hanno deciso di accontentarlo. “Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé. Quando certi problemi nascono sotto le telecamere forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori. Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa”, ha fatto sapere.

Nel frattempo in Casa il rapporto tra Serena e Pago sembra essere tornato sereno dopo le turbolenze scatenate dall’ingresso del fratello di lui nella Casa lo scorso lunedì sera. La famiglia dell’artista 48enne non sembra infatti aver gradito la reunion davanti alle telecamere dei due, che solo qualche mese fa si erano platealmente lasciati durante la partecipazione in coppia a ‘Temptation Island Vip’.

Scritto da: la Redazione il 13/2/2020.