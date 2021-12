Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli litigano in diretta tv. Lei lascia lo studio e poi...

Sonia Bruganelli è la protagonista assoluta dell’ultima puntata prima di Natale del GF Vip. Lo scontro furibondo con Alfonso Signorini catalizza l’attenzione dei telespettatori e del popolo del web. I due litigano in diretta tv, il giornalista la rimbrotta in malo modo per zittirla mentre lei si rivolge concitata ad Alex Belli: “Ti tolgo la parola, non sei tu la conduttrice!”. Lei lascia lo studio tra l’imbarazzo generale.

La produttrice 47enne sposata con Paolo Bonolis sta dicendo la sua sulla liaison tra Belli e Soleil, e voci si accavallano e Signorini innervosito stoppa tutto. Sonia, però, non si ferma. Alfonso, impietoso, perde le staffe ed esclama: “Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No ora basta davvero fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlate. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop”.

VIDEO

La Bruganelli lascia lo studio. Al rientro dalla pubblicità la sua sedia è vuota. Sui social non si parla d’altro. “Ma avete visto che la Bruganelli non è rientrata? Chissà cosa sarà successo durante gli spot”, cinguettano in tanti su Twitter. E ancora: “Oddio ma quindi si è arrabbiata sul serio. Sonia non è più accanto ad Adriana”; “Il vero colpo di scena è che la Bruganelli ha lasciato Alfonso e la Volpe da soli in studio”.

Sonia Bruganelli rimane dietro le quinte per ben due blocchi. Per qualcuno sarebbe talmente arrabbiata da non voler tornare, nonostante gli autori la sollecitino, così si racconta sempre in Rete. La bionda però alle 23,40 torna al suo posto e quando Alfonso le chiede la sua opinione lancia una vera e propria stoccata: “Mi fai parlare ora?”.

Alfonso Signorini prova a spegnere il nuovo battibecco sul nascere ironizzando: “Povera, le ho tolto la parola”. “Non è il fatto di avermi tolto la parola, ma è il modo con cui lo hai fatto”, ribatte Sonia. Signorini prova a scusarsi: “Va bene, ci chiariremo poi durante la pubblicità”.

Prima del successivo blocco pubblicitario Alfonso chiama Sonia Bruganelli al suo fianco per portarla fuori a parlare. Lei accetta e i due vanno via a braccetto sorridenti. “Se non fosse che ti conosco da una vita…”, sottolinea la 47enne. Tutto sembra tornare alla normalità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/12/2021.