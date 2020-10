Alfonso Signorini confessa: 'Sono sordo e porto l'apparecchio acustico'

Alfonso Signorini confessa di essere sordo. “Porto l’apparecchio acustico”, rivela su Chi. Risponde a una lettera inviatagli da una lettrice in cui gli viene chiesto di dare chiarimenti sul suo iniziale silenzio sulla frase irripetibile pronunciata da Mario Balotelli nella Casa del GF Vip. Le parole rivolte a Dayane Mello hanno scandalizzato tutti. Solo dopo il conduttore e giornalista, direttore del settimanale, ha pregato il calciatore di scusarsi con la diretta interessata e i telespettatori per quel che aveva detto.

Alfonso Signorini è chiarissimo. Non si è indignato immediatamente perché non ha sentito: “Non ho sentito quello che lui ha detto. L’ho già detto e lo ribadisco con la stessa forza, che è la forza della verità. Non ho capito quasi nulla di quello che Balotelli diceva. […] Quando gli autori del programma durante la pausa pubblicitaria sono venuti ad informarmi di quello che Mario aveva detto, non ho esitato a rientrare in studio e a pretendere in diretta le sue scuse per le espressioni offensive che aveva usato nei confronti della Mello e di tutte le donne all’ascolto”.

Signorini sottolinea: “Io non posso combattere contro la malafede gratuita delle persone. A me basta essere a posto con la mia coscienza. Ora le faccio una confidenza: se guardo a tutto il polverone sollevato dalla questione, una nota positiva c’è”.

E immediatamente dopo svela il suo problema di udito: “Prima della diretta di lunedì sera sono andato a registrare le chioccioline Amplifon che porto alle orecchie. Così sono certo che certi incidenti non capiteranno più. Sì, perché tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2020.