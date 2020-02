Alfonso Signorini a Uomini e Donne per interrogare Alessandro Graziani su Serena Enardu

Alfonso Signorini va a Uomini e Donne per interrogare personalmente Alessandro Graziani. Il conduttore del GF Vip, giornalista, direttore di Chi, vuole fare chiarezza: desidera sapere dal giovane pallavolista 28enne che tipo di rapporto ci sia stato tra di lui e Serena Enardu dopo la fine di Temptation Island Vip. Tutto accade durante l’ultima registrazione del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, come riportato dal Vicolo delle News.

Il ‘like’ della sarda alla sua foto sul social fa discutere. E non è stato il solo. Alfonso Signorini vuole vederci chiaro su tutta la faccenda. Domanda ad Alessandro Graziani, ora corteggiatore di Uomini e Donne, se tra lui e la fidanzata di Pago ci sia stato qualcosa dopo la fine del reality, una volta tornati a casa. Il ragazzo preferisce non rispondere, sottolinea che sarebbe meglio chiedere alla 45enne.

Graziani sul ‘like’ messo alla sua foto spiega di non vederci nulla di male: non è stato dato con un secondo fine. Alessandro poi conferma che con la Enardu avrebbe voluto approfondire la conoscenza, ma non è avvenuto. Tutti i tasselli della storia sembrano tornare al loro posto, ma a scompigliare nuovamente il puzzle ci pensa Tina Cipollari.

La bionda opinionista interviene. Nonostante Graziani continui a dire che vorrebbe vivere il suo percorso a Uomini e Donne senza essere tirato in ballo nella storia tra Serena e Pago, Tina è incontenibile: ha qualcosa di importante da far sapere.

La Cipollari racconta a Signorini che delle sue amiche avrebbero visto Serena Enardu e Alessandro Graziani a Cagliari lo scorso settembre. Secondo le sue informazioni avrebbero passato insieme un weekend. Alessandro l’ascolta, ma non proferisce parola, Lorenzo Ricciardi prova a smorzare tutto mettendola sul ridere, ma la situazione si fa assai spinosa, soprattutto per il povero Pago.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/2/2020.