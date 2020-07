Alfonso Signorini è un amante della montagna, questo è ormai noto. Il conduttore però stavolta ha potuto condividere la sua passione con due ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Con lui in Alto Adige infatti in questo momento ci sono due volti dell’ultima edizione del reality, ovvero Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I tre stanno facendo lunghe passeggiate insieme e si godono le specialità culinarie della zona. Senza dimenticare di fare un po’ di sano gossip (d’altronde Alfonso è sempre il direttore del settimanale di cronaca rosa ‘Chi’).

Pubblicando una foto che lo ritrae insieme ai due giovani, il direttore del magazine ha scritto su Instagram: “Sul cucuzzolo della montagna…”. Condividendo poco dopo lo stesso scatto, Clizia ha definito Signorini il “Cupido” che ha fatto scoccare la scintilla tra lei e il 28enne romano. “Con il nostro Cupido”, ha scritto sempre sul social.

I tre non hanno perso l’occasione per dedicarsi ad un po’ di sano gossip. In un video condiviso sempre da Signorini, si può sentire quest’ultimo che chiacchiera delle ultime vicende sentimentali di Stefano De Martino con la 39enne di origini siciliane e il figlio di Eleonora Giorgi. “Stavamo parlando di De Martino e della Mariana Rodriguez. Non fate finta di niente, voi che siete delle serve peggio di me. Ma si sono già mollati?”.

Paolo e Clizia da quando si sono riabbracciati lo scorso maggio, ormai sono diventati una cosa sola: non si separano praticamente mai. Dopo aver trascorso molte settimane in Sicilia, sono stati a Roma insieme. Adesso sono passati al fresco delle Dolomiti. La loro relazione è partita davvero col turbo…

Scritto da: la Redazione il 22/7/2020.