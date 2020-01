Alfonso Signorini ha spiegato il motivo per cui ha fortemente voluto sia Pupo che Wanda Nara come “spalle” per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quarta, in onda su Canale5 da mercoledì 8 in prima serata. Il direttore di ‘Chi’ dopo tanti anni come opinionista del reality, quest’anno è al timone del programma dopo l’addio di Ilary Blasi, Una responsabilità molto grande. Il 55enne ne è consapevole. E non voleva al suo fianco due “opinionisti di professione”.

“Io non sono un conduttore, sono un conduttore sui generis: sarò me stesso. Sono molto contento perché mi sento a casa, questo è il nono anno al Grande Fratello e quello Vip l’ho visto nascere. Mi sento a casa per molte ragioni: perché lavoro con dei grandi professionisti e perché mi diverto. Quest’anno ho una diversa responsabilità e ne sono consapevole, sono anche nel team degli autori. C’è stata molta cura nel cast che fa la differenza soprattutto per le personalità e non per i nomi. Perché ho scelto Pupo e Wanda Nara come opinionisti? Perché io sono un conduttore sui generis e volevo due opinionisti sui generis”, ha fatto sapere durante la conferenza stampa della trasmissione.

“Con tutto il rispetto per chi l’opinionista lo fa di lavoro, volevo due opinionisti che fossero fuori dal giro. Così ho pensato subito a Pupo: lo vidi come inviato a La Fattoria e mi conquistò subito, fece uno sketch con Eva Henger molto divertente. Sono sicuro che Pupo mi batterà sul tempo quando si tratterà di fare le domande giuste. Wanda Nara l’ho scelta perché è una donna che mi incuriosisce perché lavora in un ambiente molto maschilista come quello del calcio. E’ una donna con una marcia in più. E’ di una simpatia e di una comicità involontaria. Qualche giorno fa quando ci siamo visti mi ha ha abbracciato e mi ha detto: ‘Buon ano!’. A me lo dici?!”, ha poi aggiunto con un po’ di ironia.

