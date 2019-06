Alice Campello sotto choc: rapina in casa. Alvaro Morata non c'era, lei era sola coi gemellini

Alice Campello è sotto choc. La bionda 24enne ha subito una rapina in casa. Era sola con i suoi gemellini, Alessandro e Leonardo, che il 29 luglio compiranno un anno: il marito Alvaro Morata, ex calciatore della Juventus, non c’era. I malfattori sono entrati armati, la bionda ha creduto potesse accadere il peggio.

E’ stata vittima di una rapina a mano armata nella villa a Mirasierra, a Madrid, dove vive con i suoi bambini e Alvaro Morata. Alice Campello ha avuto tanta paura. Il calciatore era alle Isole Far Oer con la nazionale spagnola. I ladri le hanno puntato le armi contro e hanno portato via molti oggetti di valore. L’influencer, fashion blogger, sul social racconta gli istanti tremendi vissuti e ringrazia tutti per i messaggi di incoraggiamento ricevuti dopo la brutta vicenda.

I malviventi hanno fatto irruzione sorprendendola nella sua casa con i figli mentre l’attaccante dell’Atletico Madrid Alvaro Morata era impegnato con le qualificazioni a Euro 2020. Alice Campello sul social racconta: “Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora. Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita”.

“Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è davvero un’emozione inspiegabile… - spiega ancora nel lungo posto che condivide con i fan sul suo profilo - Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio. Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato”.

Alice ora vuole essere positiva. Le forze dell’ordine, che hanno informato Morata immediatamente dopo il loro intervento, indagano sulla rapina che ha subito, ma lei dice: “Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare. Vi mando un bacio enorme e grazie davvero per tutti i messaggi”.