Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme per i figli: le foto della festa di compleanno

Il calciatore e la modella dopo la separazione hanno mantenuto buoni rapporti

Eccoli al party in giardino per il compleanno di Alessandro e Leonardo

Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme al compleanno dei figli. Il calciatore e la modella imprenditrice hanno festeggiato in anticipo il compleanno dei figli Alessandro e Leonardo nati nel 2018.

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme per i figli

"È stata una giornata speciale - ha raccontato Alice sui social -. Abbiamo fatto il compleanno anticipato di Ale e Leo in modo che potessero festeggiare anche con i compagni di scuola ed è stato bellissimo". Un compleanno ispirato al celebre cartone "Holly & Benji" nel giardino di casa che si è trasformato in un villaggio dedicato al calcio. Gonfiabili e giochi d'acqua hanno fatto impazzire gli invitati. Sebbene i gemelli compiano gli anni a luglio, i genitori hanno deciso di anticipare i festeggiamenti per permettere loro di celebrare insieme ai compagni di scuola prima della fine dell'anno scolastico.

Party a tema Holly e Benji per Ale e Leo

Una festa bellissima a tema calcio

Dopo la separazione annunciata nel 2024, il successivo riavvicinamento e la nuova rottura emersa nei primi mesi del 2026, i due adesso sembrano aver trovato un equilibrio come genitori. La coppia ha altri due figli Edoardo, 6 anni e Bella, 3.