Alimentazione e ginnastica: Carolina Marconi spiega come sta affrontando il tumore

Carolina Marconi spiega ai fan come sta affrontando il tumore. Ad aprile scorso ha subito un’operazione per rimuovere il cancro al seno, durante l’intervento ha anche ricostruito la mammella. Ora ha appena iniziato la chemio preventiva per evitare il rischio di una recidiva: durerà per i prossimi 6 mesi. L’ex gieffina 43enne combatte con alimentazione sana e ginnastica: desidera vincere la sua battaglia senza farsi abbattere dalla terapia.

“Oggi sono passati 4 giorni dal primo mio ciclo di chemioterapia rossa, sono solo un po’ stanchina: ho condotto una vita tranquilla, ho fatto i miei giretti, ho lavorato e questo mi ha aiutato a distrarmi. Stasera farò la mia 3 puntura…fa venire un po’ di sonnolenza, dolori muscolari, alle ossa e alle articolazioni…un po’ di scossette…”, rivela la mora venezuelana.

VIDEO

“E’ una puntura bella tosta... - continua Carolina - Beh io per la paura prendo sempre la Tachipirina mezz’ora prima per cercare di prevenire i dolori. Ora sto bene, sto facendo un po’ di ginnastica leggera senza esagerare, bevo due litri d’acqua al giorno, seguo un’alimentazione ferrea cercando di non sgarrare … Comunque già sono scesa 2 chili. Non credevo con tutto il cortisone che ti gonfia, ma invece volere è potere”.

Poi, rivolgendosi ai fan, la Marconi sottolinea: “Comunque ragazzi sto bene e sono sempre con il sorriso perché ho capito soprattutto in questo momento che la vita è ancor di più meravigliosa e sono sempre più sorpresa per tutto l’affetto che mi state dando, è qualcosa d’incredibile…non so se me lo merito, ma mi fate un gran bene, mi date tanta gioia vi ringrazio di cuore. Mi rendete felice”.

Carolina ribadisce la sua volontà di essere sempre positiva e ripete come un mantra il suo motto, diventato l’hashtag di ogni suo post: “Non si molla un caz*o”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/6/2021.