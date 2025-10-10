Il famoso stilista Alviero Martini a 75 anni ha sposato il giovane compagno: le foto delle nozze

Il brasiliano avrebbe 38 anni: i due si sono conosciuti nel 2023 a Rio de Janeiro

“A 75 anni ho deciso di sposare William, nessuno mi capisce come lui”, aveva svelato a Torino Oggi. Il famoso stilista Alviero Martini ha sposato il giovane compagno William de Souza. Tutto è stato organizzato a Villa ReNoir, alle porte di Milano. Cerimonia all’aperto: a celebrare Monica Cirinnà, che ha dato il nome alla legge sulle unioni civili in Italia.

Il sì è arrivato davanti a 180 invitati, prima i due si erano regalati un’unione simbolica in Brasile, dove si sono conosciuti nel 2023, a Rio de Janeiro. Alviero e William hanno deciso di indossare completi coordinati color viola, un purple look inusuale e bizzarro. Fiori bianchi e coordinati agli abiti, allestimento da mille e una notte e tanti sorrisi per la coppia. I colori scelti richiamano alla libertà e alla purezza.

Martini sul 38enne a cui si è legato, età non confermata, ha detto: “E’ la prima volta che sento di avere trovato la persona giusta. Lui lavorava come rappresentante legale di una grande azienda, mi ha colpito la sua intelligenza, tra noi è immediatamente nata un’affinità intellettuale che non avevo mai avuto con nessuno prima di quell’incontro”.

Il creatore della linea Prima Classe aveva parlato dell’amore con William anche sulle pagine di Chi. “Abbiamo deciso di comune accordo di unirci civilmente in matrimonio la seconda metà di settembre. Lo abbiamo deciso perché è giusto coronare il nostro sogno di vivere e di creare qualcosa insieme, senza ascoltare il giudizio di nessuno, ma dando priorità alle nostre sensazioni e a ciò che proviamo l’uno per l’altro”, aveva confidato.

Alviero aveva anche rivelato: “Al primo incontro con William mi sono presentato con il nome di Pietro/Pedro, e non come lo stilista Alviero Martini. L’ho fatto perché i brasiliani faticano a pronunciare il mio nome, ma anche per capire se fosse interessato a un uomo comune e non al mio nome”.