Mara Venier in lacrime lascia lo studio

Momenti di grande commozione per Mara Venier durante l'ultima puntata di Domenica In. La presentatrice si è commossa prima insieme a Vanessa Incontrada e Gigi D'alessio. Poi non ha resistito alle lacrime intervistando la mamma di Nadia Toffa. Troppa la commozione nel ricordare la propria madre...

