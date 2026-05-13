L’ex rugbista 33enne è lanciatissimo da attore e single, su Shaila Gatta dice: “Una collega di lavoro”

Dopo esperienze su set internazionali reciterà nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, “Nella gioia e nel dolore”

Ex rugbista, ex concorrente di Ballando con le Stelle, addetto alla security a eventi glamour, ora è richiestissimo da attore e lui ci ha preso gusto. Dopo le esperienze su set internazionali, Alvise Rigo si prepara a recitare nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, “Nella gioia e nel dolore”. Il 33enne si racconta nella lunga intervista rilasciata a Chi e parla per la prima volta della storia d’amore con Elisabetta Canalis. “Di lei mi è piaciuto tutto”, confessa.

''Di lei mi è piaciuto tutto'': Alvise Rigo parla per la prima volta della storia d’amore con Elisabetta Canalis

Lo scorso hanno ha registrato il reality “Phisical Italia: da 100 a 1”, che andrà in onda su Netflix. E’ lì che Alvise ha incontrato l’ex velina sarda 47enne: “Sì, e tra noi c'è stata sintonia sin dal primo giorno, affrontando sfide sia individuali che di squadra. Abbiamo lavorato molto a stretto contatto, c'è stata una grande compatibilità, e il resto... lo sappiamo già”. Quando gli si domanda cosa gli sia piaciuto di lei, non ha dubbi: “Tutto. Il carattere, la persona che è... Però è finita, come tutti sanno”. Dallo scorso marzo, dopo alcuni mesi assieme, hanno preso strade separate.

Rigo non da molta importanza alla bellezza: “Alla mia nessuna. Può essere un vantaggio come pure un'arma che ti si ritorce contro, perché mette in soggezione chi hai di fronte. C'è chi ti considera figo, chi è attratto e chi ti teme e respinge. Non ha senso giudicare qualcosa dall'involucro, io più che bello mi ritengo disciplinato, in salute, rigoroso e rispettoso del mio corpo”. Anche una donna non la sceglie solo perché attraente: “E’ una porta d'accesso, una donna bella mi attira, ma poi deve avere dei contenuti, la bellezza fine a se stessa si esaurisce in fretta”.

Il 33enne e la 47enne dopo pochi mesi a inizio marzo scorso si sono detti addio

Ora è single e concentrato sul lavoro. Su Shaila Gatta e il loro possibile flirt Alvise minimizza: “E’ semplicemente una collega di lavoro. Niente di più, assolutamente niente di più. Ci troviamo spesso a eventi sponsorizzati dagli stessi brand, tutto qui”.