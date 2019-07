Amadeus, all'anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, vive un momento d’oro. In corsa per Sanremo 2020 come conduttore del festival, il 56enne presto sposerà in chiesa Giovanna Civitillo, 41 anni, da cui ha avuto José, 10 anni. Ha appena ottenuto l’annullamento delle nozze con Marisa Di Martino, con cui è stato sposato dal 1993 al 2007. Il presentatore, però, gioisce pure per la sua figlia maggiore, Alice Sebastiani, 22 anni, che si è appena laureata con lode e ora è già a godersi le vacanze con le amiche in Liguria.

La figlia maggiore di Amadeus, Alice Sebastiani, una bellissima ragazza mora, si è laureata con il massimo dei voti. Ha discusso la tesi di laurea sul palco del Teatro degli Arciboldi a Milano, con tanto di abito nero lungo con spacco. La ragazza ha concluso il suo triennio all’Istituto Marangoni, dove studia moda. Si è specializzata in Fashion Business.

“L’importanza di seguire I propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non é scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne saró eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”, scrive Alice Sebastiani condividendo alcune immagini che la immortalano da neo laureata insieme al padre, Amadeus, a Giovanna e i nonni paterni, Antonella e Corrado.

Amadeus è molto orgoglioso della sua piccola donna. Ora finalmente può concentrarsi solo sul matrimonio prossimo con la Civitillo. Poi c’è il lavoro: presto su Sanremo, un sogno per chi è un volto della tv, se ne saprà di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/7/2019.