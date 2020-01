Amadeus nella bufera per la frase sessista su Francesca Sofia Novello: 'Sono stato frainteso'

Amadeus finisce nella bufera per la frase pronunciata durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2020 riferita a Francesca Sofia Novello. Travolto dalle polemiche e accusato di sessismo per aver detto di aver scelto la fidanzata di Valentino Rossi “per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro”, il conduttore 57enne prima lancia un frecciatina sul social citando una frase di Massimo Troisi, “Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che tu capisci”, poi getta acqua sul fuoco. “Sono stato frainteso”, sottolinea.

Tutto nasce dalle parole pronunciate dal conduttore del festival, che, nel presentare le donne che lo affiancheranno all’Ariston, su Francesca Sofia Novello, dice di “averla scelta per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro". Le sue affermazioni incendiano i social. Imen Jane, economista e influencer con un seguito di oltre 200 persone, lancia l'hashtag #boycottSanremo per invitare ad astenersi dalla visione del Festival. E’ indignata dalle sue parole e in un post lo dice chiaramente.

Il tam tam inizia e monta sempre più. Amadeus viene travolto dalle critiche. Inizialmente sul suo profilo social, che condivide con la moglie Giovanna Civitillo, il presentatore cita Troisi, scatenando persino l’approvazione di Tiziano Ferro che, nonostante solo poco tempo fa nel suo monologo abbia più volte affermato la necessità di dare un peso alle parole, non si rende conto dell’’incidente diplomatico’ ed è costretto subito a chiedere scusa, poi corre ai ripari e rilascia le sue dichiarazioni sulla spiacevole vicenda.

Non voleva essere sessista, assolutamente. "Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso”, fa sapere Amadeus. Se l’avesse detto immediatamente, forse, tutto il polverone non sarebbe cresciuto a dismisura... Poi chiarisce: "Quel 'passo indietro' si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino Rossi”.

“Un'altra ragazza avrebbe forse potuto 'cavalcare' tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l'altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: 'Ama, sembra che tu mi conosca da anni'. Anche lei è rimasta stupita della polemica”, spiega ulteriormente il conduttore.

“Avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa”, precisa ancora. Il direttore artistico di Sanremo 2020 rivendica "sensibilità e rispetto per le donne come possono testimoniare mia moglie, mia madre e mia figlia". “Ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili: non a caso ho voluto sul palco tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze diversi”, afferma ancora. E infine ammette: “Sanremo è anche questo: ho imparato che bisogna stare attenti a ogni parola”.

Anche Francesca Sofia Novello decide di dire la sua sulla vicenda spinosa che l’ha coinvolta. “Penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata purtroppo fraintesa - scrive nelle sue IG Stories la modella 25enne - Non credo sia il passo avanti o indietro ad assicurare e a garantire il ruolo della donna. Mi fa ridere tutto questo tam tam, però fa parte del gioco. Il Sanremo che ha immaginato Amadeus è incentrato sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature e sfaccettature". Per lei il “caso è chiuso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2020.