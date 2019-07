Amadeus e Giovanna Civitillo ieri, giovedì 11 luglio, in mattinata hanno detto di sì: Il conduttore 56enne e la 41enne sono andati a nozze a Roma in una piccola chiesetta.

Sono state nozze romantiche. Amadeus e Giovanna Civitillo hanno voluto una cerimonia per pochi intimi a Roma: presenti il figlio della coppia, Josè, 10 anni, e la figlia maggiore del presentatore, Alice Sebastiani, 22 anni, che si è appena laureata con lode in Fashion Business a Milano.

Le nozze celebrate in chiesa a Roma sono finalmente arrivate. Amadeus e Giovanna Civitillo hanno voluto condividere la felicità per il loro matrimonio postando una foto in cui sono immortalate due statuine in ceramica raffiguranti uno sposo e una sposa. “Just married”, hanno scritto a commento. Sono stati travolti dagli auguri dei fan.

Amadeus e Giovanna si sono conosciuti nel 2003. Lui era al timone de “L’eredità”. La Civitillo faceva la “scossa”. Subito tra i due è scattato forte il sentimento. Sei anni dopo è arrivato José, poi nel 2009 si sono sposati con rito civile. Dopo l'annullamento del precedente matrimonio religioso di Amadeus con Marisa De Martino, da cui ha avuto Alice, i due hanno detto sì anche in chiesa. Lo volevano fortemente e hanno finalmente realizzato il loro sogno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/7/2019.