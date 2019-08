Amadeus e Giovanna Civitillo, dopo il viaggio di nozze a Mauritius, preparano Sanremo insieme. Il conduttore quasi 57enne è già al lavoro per la settantesima edizione del festival, lo svela a Oggi. La moglie 41enne, come al solito, è sempre al suo fianco.

Si sono sposati in chiesa lo scorso 11 luglio. “Ci sono voluti dieci anni per fare il viaggio di nozze, ma è valsa la pena aspettare", sottolinea Amadeus al settimanale. Insieme da 16 anni con Giovanna Civitillo, si è rilassato con lei sulle spiagge tropicali dell’isola. Non da soli: con loro hanno portato il figlio José, 10 anni. “Non saremmo mai partiti senza José. Anche in questo io e Giovanna la pensiamo nello stesso modo. Non siamo stati combattuti o in difficoltà nemmeno un secondo, per noi è naturale scegliere di stare insieme tutti e tre. Non ce lo saremmo mai goduto un viaggio senza nostro figlio”.

Con Giovanna Amadeus si gode la gioia di condurre finalmente il Festival di Sanremo. “E’ stata strafelice per me - racconta - Ogni conduttore sogna di presentare il festival”. Ha idee chiare riguardo la manifestazione canora e forse approfitterà dell’amicizia che lo lega da sempre a Fiorello e Jovanotti. “Il mio festival sarà pieno di affetto e di sentimento”, spiega Amadeus. Giovanna lo aiuta: “Di lei mi fido ciecamente, la coinvolgo in ogni scelta e tutte le volte che le ho dato retta, non me ne sono mai pentito”.

Amadeus desidererebbe far tornare a Sanremo Madonna. Quando si nomina Monica Bellucci, che si sussurra potrebbe essere al suo fianco all’Ariston, dice: “Magari! Ho la bocca cucita, per ora sono concentrato sul regolamento delle canzoni”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/8/2019.