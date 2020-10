Amadeus e la moglie, profilo di coppia per la gelosia di lui? Ecco la verità

Amadeus e la moglie hanno il profilo social di coppia per ‘colpa’ della gelosia di lui? Giovanna Civitillo svela il mistero, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni.

Il popolarissimo conduttore Rai è molto geloso della bella 43enne che ha sposato nel 2009 e da cui ha avuto il suo secondo figlio José (è pure padre di Alice, nata dalla sua precedente relazione). Anche durante uno scherzo fatto in passato da Le Iene, Amadeus non ha avuto problemi ad ammetterlo: sente Giovanna al telefono almeno quattro volte al giorno. Di solito i profili di coppia si fanno proprio quando si vuole evitare che i social si trasformino in occasioni di approccio e corteggiamento,, ma ora la Citivillo fa sapere che il motivo per cui hanno profilo insieme è un altro.

“Lui non è capace di usare i social, non gli interessa e non vuole imparare. L’unico modo è tirarlo dentro al mio account, che infatti è Giovanna Civitillo e Amadeus. E’ lui che si è ‘accollato’. E mi usa. Quando fa qualcosa mi manda la foto o il video e mi dice: ‘Li posti tu?’. Ma è veramente raro, anche perché Ama odia fare le foto”, rivela la mora al settimanale.

Eppure Amadeus nel 2016 a Oggi aveva spiegato: “La mia gelosia è proverbiale, ormai. Ma con gli anni la fiducia aumenta sempre più. Non abbiamo né Facebook né Twitter. Solo un profilo comune su Instagram. E ognuno, quando il telefonino suona, può rispondere agli sms e alle chiamate dell’altro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2020.