Amadeus, la moglie Giovanna lo ha soprannominato Sophia Loren: il motivo

Amadeus tra le quattro mura è stato soprannominato Sophia Loren. Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore tv, lo rivela a Tv Sorrisi e Canzoni e svela pure il motivo.

La mora 43enne confida: “Dobbiamo uscire alle 10? A me basta un quarto d’ora per fare la doccia, vestirmi e uscire. Lui alle 7 è già in piedi perché ha bisogno di tre ore per prepararsi. Lo chiamo Sophia Loren, sembra una diva che si sistema per una gran serata... Fa tutto con calma”.

La Civitillo è legatissima al presentatore. Da 25 anni in tv, non le dà fastidio di essere identificata dal pubblico come ‘la moglie di…’: “Quello è il mio karma: posso fare qualsiasi cosa, ma per il pubblico sarò sempre ‘la scossa’ oppure ‘la moglie di Amadeus’. Sono la moglie di Amadeus e sono orgogliosa di esserlo. Lo amo tanto, l’ho sposato e ne sono felice. Mi dicono sono ‘solo’ la moglie di Amadeus? Pazienza, mica è un’offesa. Io so bene quali sono le mie qualità, i miei limiti, quello che posso fare in tv e quello che non mi si addice. Sono una persona lucida, so riconoscere se a un programma posso essere utile oppure no: in quest’ultimo caso non vado. Non sono una che vuole stare in tv a tutti i costi”.

Ama, come lo chiama lei, non sa cucinare, in casa apparecchia e lava i piatti quando serve. Organizza i viaggi, questo sì. Giovanna giorni fa ha condiviso sul social la foto del marito mentre si fa vaccinare contro il Covid e sullo scatto spiega: “Lui è ipocondriaco e si vedeva dallo sguardo terrorizzato che aveva. E ho messo la foto migliore: ce n’erano altre in cui stava quasi con la lacrimuccia”. Ironizza molto sul suo compagno di vita da cui ha avuto José, 12 anni. I due sono molto felici. Il pregio più importante del popolare volto televisivo? La fa ridere moltissimo.

