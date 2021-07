Amadeus rivela il vero motivo per cui è ipocondriaco: 'A 7 anni fui ricoverato per...'

Amadeus non ha mai nascosto di essere ipocondriaco. Il conduttore 58enne a Oggi rivela il vero motivo della fobia nei confronti delle malattie. “Sono iper ipocondriaco, lo ammetto”, confessa. E racconta da dove nasce il suo terrore.

“Tutto parte da lontano. A sette anni venni ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite: fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. E oggi le malattie mi terrorizzano”, confida il presentatore.

“Ecco perché seguo un’alimentazione controllata. Fra mangiare e bere come non ci fosse un domani ed esser costretto ad assumere farmaci per tutta la vita per il colesterolo, preferisco un’alimentazione sana e facendo a meno delle medicine”, aggiunge Amadeus. “E del sale. E della carne rossa, da più di 15 anni. Immagini che cosa significa portare in tavola pasta insipida a un ragazzino che gioca a calcio... Povero José (il figlio di 12 anni, ndr). Per fortuna ogni tanto io e mio figlio, quando il padre non c’è, ci concediamo delle 'serate schifezze'. Patatine, salse, chi più ne ha più ne metta”, gli fa eco la moglie.

Giovanna Civitillo, 43 anni, cerca di alleggerire la situazione: “A lui basta un brufolo per pensare male e farne un possibile motivo di ansia. Come si convive in casa? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”.

“I miei medici lo sanno: quando li chiamo mi devono vedere e dire subito cosa ho - svela ancora Amadeus che probabilmente farà il suo terzo Sanremo nel 2022 - Anzi, quando poi mi sento dire: ‘Ci rivediamo fra un anno per un controllo’, gli rispondo seccato: ‘Ma perché fra un anno? Fra sei mesi sono qui’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2021.