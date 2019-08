Amadeus sarà il conduttore e il direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il 56enne volto della tv, appresa la notizia, ha brindato in un ristorante insieme alla famiglia come mostra un video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Tenendo in mano un calice di vino rosso, Amadeus nel breve filmato afferma: "Anche uno che beve poco come me, stasera deve brindare con un buon bicchiere di vino rosso vista la notizia importante: sarò il prossimo conduttore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Quindi brindo insieme a tutti voi e alla mia famiglia".

Entusiasta di questa nuova sfida professionale, intervistato da Il Mattino, il volto noto della tv ha inoltre dichiarato: "Il mio nome è stato ventilato più volte ma nel gruppo dei possibili candidati ad ogni Sanremo di transizione, mai come uomo in fuga verso la vittoria finale. Quest’anno ero uscito dal plotone, ho capito che ballavo davvero, che poteva essere la volta giusta. Ho avuto la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore: il sogno, da quando si è ragazzi, è quello di poter condurre da grandi il Festival di Sanremo. Non voglio trattenere l’entusiasmo. Sarà un lavoro di gruppo perché amo il lavoro di gruppo. Però non c’è ancora un progetto vero, dopo Ferragosto ci mettiamo a lavorare".

"Mi auguro - ha aggiunto Amadeus - di avere la capacità di individuare delle canzoni che possano durare negli anni. Guarderò alla musica che trasmettono le radio, che i giovani ascoltano sui telefonini, che Baglioni in qualche modo aveva già sdoganato nell’ultima edizione: la trap, il rap, l’indie, l’elettronica. Il mio compito sarà quello di scovare quante più canzoni capaci di resistere all’usura del tempo, trap o vetero-melodiche che siano, senza snobismi, senza pregiudizi".

Naturalmente non sono mancate le reazioni dei colleghi. Simona Ventura su Twitter ha cinguettato: "Non c’è persona che lo merita più di te!! Grande".

"Vai Ama!!!!! Spacca e divertiti !!! W Sanremo!!!!", la parole di Carlo Conti. Mentre Antonella Clerici ha scritto: "Felice per Amadeus. Si merita tutto! Ricominciare, risorgere e riprendersi tutto con merito, dedizione e lavoro".

Un messaggio è arrivato anche da Fiorello, grande amico del prossimo direttore artistico del Festival (si parla già di una sua possibile presenza sul palco dell'Ariston): "Che dire?!? Felicissimo per Amadeus un po’ meno per me! Ansia doppia Rai Play e Sanremo!!! Non ce la posso fare... AIUTOOOO... solo per Ama...", il post di Rosario.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/8/2019.