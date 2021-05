Amanda Lear ha un nuovo 'baby' fidanzato: foto

Amanda Lear non perde il vizio per i toy boy. L’artista classe 1939 a 82 anni si fa vedere in foto con il nuovo ‘baby’ fidanzato: si scatta un selfie insieme a lui a Parigi, al Trocadero, l’area monumentale sulla Rive Droite della Senna, nel XVI arrondissement. I due sorridono raggianti, alle loro spalle campeggia la Tour Eiffel.

Amanda è in splendida forma, sempre bellissima e ammiccante, il giovane accanto a lei accenna un timido sorriso: ha gli occhi verdi, porta la barba leggermente lunga e ha i capelli biondo cenere.

La Lear non svela nulla della suo nuova fiamma, mostra solo il volto. Ama moltissimo circondarsi di uomini giovani. A inizio 2000 si è legata a Manuel Casella, poi diventato suo compagno storico. Tra i due c’erano quasi 40 anni di differenza. Nel 2008 è finita, ma Amanda ha continuato imperturbabile ad avere relazioni con modelli bellissimi.

In un’intervista rilasciata a Oggi a luglio dello scorso anno la bionda ha confessato: “Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore di sesso al giorno sono il massimo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/5/2021.