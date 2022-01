Amanda Lear operata al cuore in Svizzera

Amanda Lear è stata operata al cuore in Svizzera. La showgirl a 83 anni si è sottoposta ad una delicata operazione chirurgia. Tutto comunque sembra andato per il meglio. E’ stata lei stessa a farlo sapere (ovviamente solo a cose fatte, non era trapelato nulla riguardo i suoi problemi di salute) tramite social. Nel pomeriggio di sabato 8 gennaio ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare subito dopo essere uscita dalla sala operatoria. Vicino all’immagine ha scritto: “Felice di averlo fatto! Operazione al cuore. Il mio cuore ora è a posto e amerà i miei fan ancora di più…”. Poi ha aggiunto: “Una nuova vita”.

Il noto volto tv, storica musa di Salvador Dalì, da tempo sembra aver deciso di non avere più relazioni sentimentali. Qualche anno fa aveva raccontato di aver smesso di frequentare ragazzi. Oggi preferisce una solitudine che però le dà anche più libertà. “Devo confessare che i ragazzi mi corteggiano ancora, ma io sto bene da sola. Non sono mai stata così felice. La solitudine è una cosa meravigliosa: puoi vestirti come ti pare, guardare in Tv il tuo programmo senza dover discutere, entrare e uscire da casa senza dover rendere conto a nessuno. Ormai la donna è autonoma e non ha più bisogno di un uomo per sentirsi realizzata", aveva dichiarato.

Scritto da: la Redazione il 8/1/2022.