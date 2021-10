Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati? I motivi che avrebbero portato alla rottura

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati? Secondo Chi tra l’attrice 44enne e l’allenatore della Juve 54enne sarebbe tutto finito, il settimanale sviscera i motivi della rottura.

Solo poche settimane fa il giornale aveva sorpreso l’ex stella di Non è la Rai in lacrime a Milano, il pianto sarebbe stato causato dall’addio con il mister bianconero. Sempre stando a quel che scrive il giornale nel numero in edicola, la crisi tra Ambra e Max sarebbe iniziata poco prima del lockdown. La Angiolini avrebbe provato a salvare il salvabile, ma Allegri si sarebbe allontanato sempre di più, vivendo nella ‘sua’ Torino, preferendola dunque alla casa che condivideva con la mora a Milano.

La relazione si sarebbe definitivamente interrotta a causa di un tradimento dell’allenatore. Ambra avrebbe provato a capire e chiarire con lui, ma senza successo. Segno inequivocabile della separazione tra loro sarebbe stata l’assenza dell’attrice dal matrimonio della figlia di Massimiliano Valentina.

Al momento nessuna smentita arriva da quella che parrebbe essere inesorabilmente una ex coppia. La Angiolini avrebbe trovato conforto nel padre dei suoi figli, Francesco Renga, da sempre molto affezionato a lei, seppur legato a un’altra donna. Nessuna traccia, invece di Max Allegri, che a Milano durante la pausa di campionato sarebbe tornato, ma rimanendo, così si legge, ben lontano da quella che dopo ben 4 anni è ormai la sua ex compagna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2021.