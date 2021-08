Ambra Angiolini, le dicono che Allegri è 'viscido', la sua reazione

Ambra Angiolini risponde per le rime a chi sul social si permette di criticare il suo compagno di vita. Le dicono che Massimiliano Allegri è un “viscido”, la sua reazione è furiosa: la mora 44enne tira una stoccata velenosa senza peli sulla lingua e fa rimanere senza parole il ‘maligno’.

Ambra difende Allegri, 54 anni, allenatore della Juventus, a cui è legata da ben quattro anni dopo l’addio con Francesco Renga, da cui ha avuto i due figli Jolanda, 17 anni, e Leonardo, 15. L’ex stella di “Non è la Rai” non le manda di certo a dire. Un hater sotto un suo post su Instagram in cui appare sorridente e spensierata le scrive: “Ma come fai a toccare un viscido come Allegri?”. Immediata arriva la replica ed è al vetriolo.

L’Angiolini non ci sta. Alla persona che dà a Max Allegri del “viscido”, controbatte: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stron*o”. La sua risposta manda in brodo di giuggiole i tantissimi fan che applaudono la sua schiettezza nel proteggere dagli insulti l’uomo che ama.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2021.