Ambra Angiolini giudice a X Factor: è ufficiale

Ambra Angiolini è un nuovo giudice di X Factor Italia, dopo giorni di rumor ora è ufficiale. Dopo Fedez arriva un’altra conferma, l’attrice ha detto di sì al talent show di Sky. In un video pubblicato sull’account del popolarissimo programma, la 45enne svela: “E’ andata così: ho chiuso gli occhi e l'ho pensato tantissimo e mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino, come è giusto che sia. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: vai, vai, vai”.

Ambra ha fatto il provino da giudice, come da lei stessa rivelato, il 17 marzo scorso. In un video condiviso si vede proprio l’ex stella di Non è la Rai messa alla prova dagli autori di X Factor.

“Ho preso quattro sì: X Factor, arrivo!”, esclama felice la Angiolini. Secondo alcuni a completare il terzetto ci dovrebbe essere Dargen D’Amico, per altri sarebbe invece sarà confermato Manuel Agnelli, sarebbe l’unico a rimanere al suo posto tra i giudici della scorsa edizione. Ancora mistero sulla conduzione: Ludovico Tersigni, attore romano 26enne, stella delle serie tv Netflix Skam Italia e Summertime, amatissimo dal pubblico giovane, potrebbe restare al timone per il secondo anno consecutivo, anche se la sua presenza al momento parrebbe ancora incerta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2022.