Ambra Angiolini dalla Hunziker tira bordate all'ex Allegri? 'Nel 2017 ho sbagliato tutto, oggi...'

Ambra Angiolini, ospite di Michelle Impossible su Canale 5, in tv parla, insieme alla Hunziker, degli errori commessi nella vita. Le due in un botta e risposta incalzante, danno vita a un discorsi sugli sbagli fatti. L’attrice 44enne ammette: “Nel 2017 ho sbagliato proprio tutto”. Sembrerebbe tirare bordate a Massimiliano Allegri, la relazione con lui è finita malissimo lo scorso anno: l’addio sarebbe arrivato dopo presunti tradimenti dell’allenatore della Juventus…

Ambra e Michelle sono quelle che sono oggi grazie anche agli sbagli che le hanno aiutate a crescere e a diventare più forti, ironiche, pronte a rialzarsi e rimettersi in gioco. “Quando iniziai a lavorare un agente del mondo dello spettacolo mi rifiutò dicendo che avevo il polpaccio grosso. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato persona”, raccontala showgirl 45enne. “Io ho fatto l’amore per la prima volta con l’uomo sbagliato. Mi diceva che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica. Oggi vomito le persone sbagliate fuori dalla mia vita”, ribatte la Angiolini.

“Ho subito violenze fisiche, verbali e psicologiche, ho sbagliato ad accettarlo. Oggi aiuto gli altri a non commettere lo stesso errore”, dice Michelle. “Non mi hanno dato un lavoro perché si diceva che ero lesbica. Oggi sono protetta dalla mia famiglia rainbow. Non dovevano darmi il lavoro perché ero cagna non perché ero lesbica!”, le fa eco Ambra.

"Io ho due ex mariti…”, sottolinea la bionda. L’attrice incalza ironica: “Io ho visto te e non mi sono sposata infatti…”. Poi si guarda indietro e dice. “Nel 2017, oggi siamo nel 2022, posso dire poi che mi sono proprio sbagliata…”. La frecciata ad Allegri parrebbe evidente...

Alla fine l’attrice conclude: “Sono venuta qua per risolvere, per dirti quello che ti ripeto sempre: tu sei una paillettes, chissà quante paillettes ci stanno guardando e quelle non può spegnerle nessuno perché basta un piccolo raggio di luce per farle illuminare. Nessuno può spegnere le nostre paillettes”.

Le due si tolgono l’elegante vestaglia rossa in raso indossata fino a quel momento, i loro corpi sono fasciati da una tuta aderente argento tutta in paillettes: cantano “Splendido splendente”: sono sensualissime. Ambra fa persino il verso alla canzone che l’ha resa famosissima ai tempi di Non è la Rai, “T’appartengo”, sorprendendo tutti e il pubblico impazzisce.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2022.